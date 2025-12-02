Polizei Köln

POL-K: 251202-2-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf der Domplatte - zwei Tatverdächtige bereits identifiziert

Köln (ots)

Polizei Köln und Staatsanwaltschaft Köln geben gekannt:

Mit Lichtbildern aus der polizeilichen Videobeobachtung fahndet die Polizei nach zwei mutmaßlichen Räubern und einer mutmaßlichen Komplizin. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten die drei Gesuchten mit zwei weiteren, bereits identifizierten Verdächtigen (20, 22) in den frühen Morgenstunden des 1. November 2024 (Freitag) zu fünft einem zur Tatzeit 30 Jahre alten Mann das Mobiltelefon entrissen und auf ihn eingeschlagen. Nur wenige Tage später erkannten Mitarbeiter der Videoleitstelle bei ihrer Arbeit einen der bereits identifizierten Verdächtigen (20) am Chargesheimerplatz wieder und lotsten ein Streifenteam zu diesem. Die Beamten brachten den Mann zur Kriminalwache, wo er zweifelsfrei identifiziert und erkennungsdienstlich behandelt werden konnte. Intensive Ermittlungen führten im Anschluss zur Identifizierung des zweiten Verdächtigen (22), der sich zu der Zeit jedoch bereits wieder in Marokko befand.

Lichtbilder der übrigen drei gesuchten Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/187950

Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der Verdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an. (cw/sb)

