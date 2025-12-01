PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-K: 251201-1-K Polizeieinsatz am Berufskolleg Perlengraben - mehrere Schülerinnen und Schüler mutmaßlich durch Pfefferspray verletzt

Köln (ots)

Am Montagmorgen (1. Dezember) sind mehr als 20 Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs "Perlengraben" mutmaßlich durch Pfefferspray leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten sieben von ihnen mit Augen- und Atemwegsreizungen vorsorglich in eine Klinik.

Ersten Zeugenaussagen zufolge sollen mehrere Unbekannte gegen 10 Uhr Pfefferspray in den Gängen der Schule versprüht haben und anschließend geflüchtet sein. Das Kriminalkommissariat 51 hat die Ermittlungen zu den Tätern und den Hintergründen aufgenommen.

Hinweise zu den Unbekannten oder zum Tatgeschehen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 51 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/sb)

