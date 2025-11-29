PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251129-1-K Schussabgabe auf Parkplatz in Ossendorf - zwei Männer in Klinik - mutmaßlicher Schütze festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer mutmaßlichen Schussabgabe am Freitagabend (28. November) auf einem Parkplatz an der Butzweilerstraße in Köln-Ossendorf sind zwei schwer verletzte Männer (46, 53) in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Noch in Tatortnähe nahmen Einsatzkräfte den mutmaßlichen Schützen (27) fest.

Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Parkfläche gekommen sein, bei der der 27-Jährige Schüsse abgegeben haben soll.

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet nun Spuren sowie Zeugenaussagen aus.(cb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren