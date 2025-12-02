Polizei Köln

POL-K: 251202-1-K Drogen und mutmaßliches Dealgeld bei Verkehrskontrolle sichergestellt - Wohnungsdurchsuchung führt zu weiteren Funden

Köln (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in Köln-Dünnwald haben Zivilbeamte der Polizei Köln am Montagmittag (1. Dezember) zwei mutmaßliche Drogenhändler (32, 46) gestoppt und mehrere Betäubungsmittel sichergestellt.

Der 46-jährige Fahrer eines VW Golf hatte gegen 13 Uhr durch riskantes Überholen auf dem Stammheimer Ring die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich gezogen. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten unter seinem Sitz acht sogenannte "Bubbles" mit Kokain sowie ein ständig klingelndes analoges Mobiltelefon.

Der 32-jährige Beifahrer störte wiederholt die Kontrollmaßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte. Bei ihm fanden die Beamten 1620 Euro Bargeld und ein Einhandmesser.

In der Wohnung des 46-Jährigen stellten die Beamten 25 weitere Bubbles Kokain, Testosteron-Ampullen sowie Viagra-Tabletten sicher.

Die Ermittlungen dauern an. (as/sb)

