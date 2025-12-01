Polizei Köln

POL-K: 251201-2-K Mutmaßlich illegales Autorennen in Riehl - Flucht eines BMW endet im Gleisbett der Straßenbahnlinie 16

Köln (ots)

Bei einem mutmaßlich illegalen Autorennen ist am Samstagabend (29. November) in Köln-Riehl ein BMW 440i nach einer kurzen Verfolgung durch ein Streifenteam im Gleisbett der KVB-Stadtbahnlinie 16 an der Amsterdamer Straße verunfallt. Die Insassen flüchteten zu Fuß.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren drei hochmotorisierte Fahrzeuge gegen 22.20 Uhr auf der Friedrich-Karl-Straße in Köln-Riehl durch laute Motorengeräusche ins Visier eines Streifenteams geraten. An der rot-zeigenden Ampel zur Boltensternstraße schlossen die Einsatzkräfte zu einem schwarzen BMW sowie zu einem schwarzen Porsche auf, die hinter einem weißen BMW 440i warteten. Als der Fahrer des 440i mit aufheulendem Motor nach rechts in die Boltensternstraße abbog, folgten die Polizeibeamten dem hochmotorisierten Fahrzeug und gaben Anhaltesignale, die der Fahrer ignorierte. Stattdessen schaltete er die Beleuchtung des Fahrzeugs aus und fuhr in die Barbarastraße, woraufhin die Streife kurz darauf den Sichtkontakt verlor. Zeugen machten die Beamten kurze Zeit später auf den gesuchten BMW aufmerksam, der inzwischen im Gleisbett der Amsterdamer Straße verunfallt war. Nach ihren Aussagen sollen nach dem Unfall mindestens vier Personen aus dem Pkw in unterschiedliche Richtungen geflüchtet sein.

Während der Unfallaufnahme erschien ein 20-jähriger Mann an der Unfallstelle, der sich als Insasse zu erkennen gab. Bei dem Kölner fanden die Beamten den Fahrzeugschlüssel des verunfallten BMW und stellten diesen sowie sein Mobiltelefon sicher.

Ob der 20-Jährige der Fahrer des 440i war und inwieweit die beiden anderen Fahrzeuge Teil eines mutmaßlich illegalen Straßenrennens waren, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Verkehrskommissariat 1 bittet Zeugen, die Hinweise auf die Fahrzeuge, den Unfall oder die flüchtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/sb)

