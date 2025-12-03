Polizei Köln

POL-K: 251203-1-K Zeugenaufruf nach Prügelattacke auf der Zülpicher Straße - zwei Schwerverletzte

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einem Tatverdächtigen, der bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. November) zwei Männer (32, 33) auf der Zülpicher Straße in der Kölner Innenstadt gezielt niedergeschlagen haben soll. Gegen 4.20 Uhr soll der als groß und muskulös beschriebene Angreifer vor der dortigen Bar an der Ecke zum Zülpicher Platz unvermittelt aus der Menge herausgetreten sein und auf die beiden Feiernden eingeschlagen haben. Dabei hatten die Geschädigten so schwere Verletzungen erlitten, dass beide in einem Krankenhaus operiert werden mussten.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 51 zu melden. (cr/sb)

