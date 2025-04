Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 35-Jährige aufgrund mangelnder Barmittel und Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen nach Portugal abgeschoben

Rheinmünster (ots)

Bei der Kontrolle eines Fluges aus Portugal am 20.04. am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden wurde ein pakistanischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei festgenommen. Der 35-Jährige wies sich mit einem pakistanischen Pass und einem portugiesischen Aufenthaltstitel aus. Bei der Durchsuchung seiner Bauchtasche wurde ein pakistanischer internationaler Führerschein aufgefunden, der jedoch Fälschungsmerkmale aufwies. Zudem konnte der 35-Jährige keine Barmittel vorweisen, so dass er seinen Lebensunterhalt in Deutschland nicht hätte bestreiten können. Es bestand der Verdacht des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise und der unerlaubten Einreise. Er wurde am nächsten Tag (21.04.) nach Portugal abgeschoben.

