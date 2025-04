Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme eines 24-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Appenweier (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen (22.04.) einen bulgarischen Staatsangehörigen an der Rastanlage Renchtal West festgenommen. Gegen den 24-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Da er die Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro nicht bezahlen konnte, tritt er nun eine 50-tägige Haftstrafe an.

