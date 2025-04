Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzübergang Altenheim: Französischer Fahrer mit Haftbefehl gestoppt

Altenheim (ots)

Am Sonntagnachmittag (20.04.) wurde ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Altenheim durch die Bundespolizei kontrolliert. Der 28-Jährige fuhr mit einem Mietfahrzeug in die Kontrollstelle der Bundespolizei ein. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vorlag. Weiterhin wurde festgestellt, dass er das Fahrzeug unbefugt benutzte, da es sich um ein Mitfahrzeug handelte und der 28-Jährige nicht als Mieter oder weiterer Fahrer eingetragen war. Ihn erwartet diesbezüglich eine Anzeige. Da die geforderte Geldstrafe von einem Familienmitglied bezahlt wurde, entging der 28-Jährige einer 50-tägigen Haftstrafe.

