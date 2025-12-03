Polizei Köln

POL-K: 251203-3-K/LEV Wohnungsdurchsuchungen nach Raubüberfall - 30-Jähriger festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 4 vom 14. Oktober 2025

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6137703

Nach einem Raubüberfall im Oktober haben Ermittler der Polizei Köln am frühen Mittwochmorgen (3. Dezember) mit Unterstützung von Spezialeinheiten insgesamt drei Wohnungen von zwei Tatverdächtigen (29, 30) in den Stadtteilen Mülheim und Buchforst sowie in Leverkusen-Rheindorf durchsucht und neben mehreren Mobiltelefonen auch Sturmhauben sichergestellt. In Buchforst fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe und nahmen einen 30 Jahre alten Mann fest.

Den zwei Männern (29, 30) wird vorgeworfen in der Nacht auf den 14. Oktober bei einem Raubüberfall auf einen 20-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Damals hatten vier Unbekannte den jungen Mann in dessen Wohnung in der Innenstadt mit einer Schusswaffe bedroht und mehrere tausend Euro Bargeld entwendet.

Nach intensiven Ermittlungen war es den Kriminalbeamten gelungen zwei Tatverdächtige zu identifizieren.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem 30-jährigen Festgenommenen nicht um einen weiteren Tatbeteiligten des Raubüberfalls handeln. Er soll sich lediglich zufällig in einer der durchsuchten Wohnungen aufgehalten haben. Ob es sich bei der Schusswaffe auch um die Tatwaffe handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 30-Jährige soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen zu den weiteren an dem Raub beteiligten Personen dauern unterdessen an.

Hinweise zu den weiteren Tatbeteiligten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/sb)

