PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251204-3-K Haftbefehle gegen mutmaßliche Dealer vollstreckt - Heroin und circa 40.000 Euro sichergestellt

POL-K: 251204-3-K Haftbefehle gegen mutmaßliche Dealer vollstreckt - Heroin und circa 40.000 Euro sichergestellt
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Mittwochnachmittag (3. Dezember) gegen 15.15 Uhr auf der Rüdigerstraße im Ortsteil Merheim einen 26 Jahre alten mutmaßlichen Heroindealer festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung zweier von ihm genutzter Wohnungen vor Ort und an der Lüttringhauser Straße in Köln-Kalk stellten die Zivilbeamten etwa 180 Gramm Heroin und circa 40.000 Euro sicher.

In der Wohnung an der Rüdigerstraße trafen die Zivilbeamten einen mutmaßlichen Mittäter (34) an. Dessen Überprüfung ergab, dass auch gegen ihn bereits ein überörtlicher Haftbefehl wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels vorlag - den die Durchsuchungskräfte umgehend vollstreckten. Die beiden Beschuldigten werden heute einem Haftrichter vorgeführt.

Umfangreiche, eng mit der Ermittlungsgruppe City der Kripo Köln abgestimmte Maßnahmen am Neumarkt hatten die Beamten des zivilen Einsatztrupps auf die Spur des 26-Jährigen und seines schwunghaften Heroinhandels geführt. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Köln sowohl einen Haftbefehl als auch die richterlichen Durchsuchungsbeschlüsse gegen den Mann erwirkt. Die Ermittlungen dauern an. (cg/cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 11:43

    POL-K: 251204-2-K Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall - Fußgänger in Lebensgefahr

    Köln (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Donnerstag (4. Dezember) ist ein 43 Jahre alter Fußgänger in Köln-Deutz von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer (45) eines VW Touran gegen Mitternacht auf der Parallelfahrbahn der Östlichen Zubringer Straße in Richtung Deutz unterwegs, ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:20

    POL-K: 251204-1-MG/K Vermisste 13-Jährige aus Mönchengladbach - Öffentlichkeitsfahndung

    Köln (ots) - Die Polizei sucht eine 13-Jährige und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Das vermisste Mädchen hat am Sonntag, 30. November, gegen 16.30 Uhr eine Einrichtung verlassen und kehrte nicht zur verabredeten Zeit zurück. Seitdem besteht nur unregelmäßig Kontakt zu ihr. Aktuell liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste im Raum Köln aufhalten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren