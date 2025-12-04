Polizei Köln

POL-K: 251204-3-K Haftbefehle gegen mutmaßliche Dealer vollstreckt - Heroin und circa 40.000 Euro sichergestellt

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Mittwochnachmittag (3. Dezember) gegen 15.15 Uhr auf der Rüdigerstraße im Ortsteil Merheim einen 26 Jahre alten mutmaßlichen Heroindealer festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung zweier von ihm genutzter Wohnungen vor Ort und an der Lüttringhauser Straße in Köln-Kalk stellten die Zivilbeamten etwa 180 Gramm Heroin und circa 40.000 Euro sicher.

In der Wohnung an der Rüdigerstraße trafen die Zivilbeamten einen mutmaßlichen Mittäter (34) an. Dessen Überprüfung ergab, dass auch gegen ihn bereits ein überörtlicher Haftbefehl wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels vorlag - den die Durchsuchungskräfte umgehend vollstreckten. Die beiden Beschuldigten werden heute einem Haftrichter vorgeführt.

Umfangreiche, eng mit der Ermittlungsgruppe City der Kripo Köln abgestimmte Maßnahmen am Neumarkt hatten die Beamten des zivilen Einsatztrupps auf die Spur des 26-Jährigen und seines schwunghaften Heroinhandels geführt. Daraufhin hatte die Staatsanwaltschaft Köln sowohl einen Haftbefehl als auch die richterlichen Durchsuchungsbeschlüsse gegen den Mann erwirkt. Die Ermittlungen dauern an. (cg/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell