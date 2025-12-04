PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251204-2-K Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall - Fußgänger in Lebensgefahr

Köln (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Donnerstag (4. Dezember) ist ein 43 Jahre alter Fußgänger in Köln-Deutz von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer (45) eines VW Touran gegen Mitternacht auf der Parallelfahrbahn der Östlichen Zubringer Straße in Richtung Deutz unterwegs, als er in Höhe einer ehemaligen Tankstelle mit dem Fußgänger kollidierte. Weshalb der Mann die Fahrbahn betreten hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 2 zu melden. (ph/cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

