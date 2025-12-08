Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Mit Nacktfotos erpresst

Mit Nacktfotos wurde ein Teenager in den vergangenen Tagen von Unbekannten über einen Online-Chat erpresst. Die Täter brachten den Jugendlichen in einem längeren Chat dazu, ihnen Nacktbilder von sich zuzusenden, und drohten ihm anschließend mit der Veröffentlichung der Bilder, sollte ein vierstelliger Euro-Betrag nicht beglichen werden. Zuvor hatten die Täter dem Teenager ebenfalls angeblich eigene Nacktbilder übersandt und so das Vertrauen gewonnen. Die Polizei warnt vor der Masche der Betrüger und rät zur Vorsicht in Online-Chats mit Unbekannten. Auf einmal versandtes Bildmaterial haben Sie keine Einflussnahme mehr und können so Opfer von Straftaten werden. Informationen zu den vielfältigen Betrugs- und Erpressungsmaschen im Internet finden Sie auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention: www.polizei-beratung.de.

Sigmaringen

Handbremse gelöst - Drogentest positiv

Ein Missgeschick, das am Sonntagabend in der Kirchbergstraße zu einem kleineren Verkehrsunfall geführt hat, hat für einen 28-Jährigen nun ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zur Folge. Der 28-Jährige hatte seinen Pkw kurz nach 19 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt, als sich wohl aufgrund eines technischen Defekts die Handbremse löste und der Wagen gegen eine Grundstücksmauer rollte. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme blieb den Beamten des Polizeireviers Sigmaringen nicht verborgen, dass der 28-Jährige deutliche Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte. Der Mann räumte schließlich ein, im Laufe des Tages konsumiert zu haben. Er musste schließlich in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und sieht sich nun einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an die Bußgeldbehörde und einer Meldung an die Führerscheinstelle gegenüber.

Bad Saulgau

Auf Wiese an Waldrand gedriftet - Sachschaden verursacht

Sachschaden hat ein Autofahrer in den vergangenen Tagen auf einem Wiesengrundstück an einem Waldrand bei Bondorf angerichtet. Der Fahrer nutzte die Fläche offenbar für Driftübungen und hinterließ tiefe Furchen in der Grasnarbe. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt Hinweise zu dem unbekannten Fahrer und dessen Wagen unter Tel. 07581/482-0 entgegen. Bereits Ende Oktober / Anfang November war es zu einem ähnlichen Flurschaden auf dem Wiesengrundstück gekommen.

