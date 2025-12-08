Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall davongefahren

Mit einer Strafanzeige muss ein 46-Jähriger rechnen, der am Sonntag gegen 18 Uhr in der Paulinenstraße einem Vorausfahrenden aufgefahren ist und danach einfach die Flucht ergriffen hat. Der VW-Fahrer fuhr dem an einer roten Ampel stehenden Skoda auf, wobei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Anhand des Kennzeichens und der Beschreibung des Fahrers hatten die Ermittler der Polizei leichtes Spiel und konnten den Tatverdächtigen noch am Abend antreffen. Neben der Schadensregulierung kommt nun zudem eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht auf den 46-Jährigen zu.

Friedrichshafen

Fensterscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr ein Fenster eines Hauses in der Maybachstraße eingeschlagen. Dabei zerstörten sie die Doppelverglasung und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem oder den Vandalen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mann randaliert und bedroht Mitbewohner

Ein 40-Jähriger im psychischen Ausnahmezustand hat am Montagmorgen in der Hauffstraße, für einen Polizeieinsatz gesorgt. Es soll zum wiederholten Male betrunken in seiner Wohnung randaliert und seinen Mitbewohner bedroht und bespuckt haben. Gegenüber den Polizisten verhielt er sich vollkommen unkooperativ und warf Gegenstände umher. Die Beamten überwältigen den hochaggressiven 40-Jährigen, nahmen ihn in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines Gemütszustandes in eine Fachklinik. Er muss nun mit einer Strafanzeige und den Kosten für den Einsatz der Polizei rechnen.

