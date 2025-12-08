PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall davongefahren

Mit einer Strafanzeige muss ein 46-Jähriger rechnen, der am Sonntag gegen 18 Uhr in der Paulinenstraße einem Vorausfahrenden aufgefahren ist und danach einfach die Flucht ergriffen hat. Der VW-Fahrer fuhr dem an einer roten Ampel stehenden Skoda auf, wobei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Anhand des Kennzeichens und der Beschreibung des Fahrers hatten die Ermittler der Polizei leichtes Spiel und konnten den Tatverdächtigen noch am Abend antreffen. Neben der Schadensregulierung kommt nun zudem eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht auf den 46-Jährigen zu.

Friedrichshafen

Fensterscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr ein Fenster eines Hauses in der Maybachstraße eingeschlagen. Dabei zerstörten sie die Doppelverglasung und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem oder den Vandalen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mann randaliert und bedroht Mitbewohner

Ein 40-Jähriger im psychischen Ausnahmezustand hat am Montagmorgen in der Hauffstraße, für einen Polizeieinsatz gesorgt. Es soll zum wiederholten Male betrunken in seiner Wohnung randaliert und seinen Mitbewohner bedroht und bespuckt haben. Gegenüber den Polizisten verhielt er sich vollkommen unkooperativ und warf Gegenstände umher. Die Beamten überwältigen den hochaggressiven 40-Jährigen, nahmen ihn in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines Gemütszustandes in eine Fachklinik. Er muss nun mit einer Strafanzeige und den Kosten für den Einsatz der Polizei rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Krauchenwies Mit Nacktfotos erpresst Mit Nacktfotos wurde ein Teenager in den vergangenen Tagen von Unbekannten über einen Online-Chat erpresst. Die Täter brachten den Jugendlichen in einem längeren Chat dazu, ihnen Nacktbilder von sich zuzusenden, und drohten ihm anschließend mit der Veröffentlichung der Bilder, sollte ein vierstelliger Euro-Betrag nicht beglichen werden. Zuvor hatten ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 09:29

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Ravensburg (ots) - Friedrichshafen Schnittwunde nach Auseinandersetzung Die tätliche Auseinandersetzung eines 20- mit einem 24-jährigen Mann endete am frühen Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr in der Fußgängerzone der Friedrichstraße für den Älteren mit einer Schnittwunde an der Hand. Bisherige Erkenntnisse weisen darauf hin, dass es im Laufe der Nacht wiederholt zu Streitigkeiten zwischen den beiden und weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren