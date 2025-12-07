POL-SLS: Unbekannter setzt Spielgerät in Brand
Nalbach (ots)
Auf einem Spielplatz in Nalbach (Primsstraße) wurde am Sonntag gegen 12:45 Uhr durch einen unbekannten Täter ein Spielgerät (Kletterturm) mittels Brandbeschleuniger in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch schnelles Handeln der Feuerwehr gelöscht werden. Das Spielgerät musste dennoch abgesperrt werden und steht daher für die Kinder nicht mehr zur Verfügung.
Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Saarlouis oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
