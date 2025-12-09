Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.12.25 aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geparkten Pkw beschädigt und davongefahren.

Am Montag kam es Am Sonnenbüchel auf dem Parkplatz St. Konrad in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte einen geparkten Pkw BMW X5 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell