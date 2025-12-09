PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 09.12.25 aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Geparkten Pkw beschädigt und davongefahren.

Am Montag kam es Am Sonnenbüchel auf dem Parkplatz St. Konrad in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte einen geparkten Pkw BMW X5 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Verkehrsunfall mit zwei Verletzten sorgt für Stau im Berufsverkehr Zwei Verletzte sowie erheblichen Rückstau hatte am Montagmorgen ein Verkehrsunfall auf der B 32 an der Auffahrt Ravensburg-Nord zur B 30 zur Folge. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer übersah gegen 5.30 Uhr beim Linksabbiegen auf die B 30 die aus Richtung Berg entgegenkommende Fahrerin eines Hyundai und prallte in ihren ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Nach Unfall davongefahren Mit einer Strafanzeige muss ein 46-Jähriger rechnen, der am Sonntag gegen 18 Uhr in der Paulinenstraße einem Vorausfahrenden aufgefahren ist und danach einfach die Flucht ergriffen hat. Der VW-Fahrer fuhr dem an einer roten Ampel stehenden Skoda auf, wobei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Anhand des Kennzeichens und der Beschreibung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren