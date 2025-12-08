PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 08.12.2025

Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

Tatverdächtiger nach Brand in Wohnheim festgenommen

Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls der Brandstiftung hat das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 42-Jährigen eingeleitet, der im Verdacht steht, am frühen Montagmorgen im Zimmer eines städtischen Wohnheims in der Zeppelinstraße ein Feuer gelegt zu haben. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge soll der 42-Jährige gegen 1.30 Uhr einen Gegenstand in seinem Zimmer im ersten Obergeschoss in Brand gesetzt haben. Zusammen mit einem 21-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt zu Besuch war, soll er zunächst versucht haben, die Flammen wieder zu löschen. Der Löschversuch misslang jedoch, das Feuer griff auf das gesamte Zimmer über. Dabei erlitt der 21-Jährige durch Rauchgas leichte Verletzungen. Der Rauch breitete sich im gesamten Gebäude aus, weshalb elf Bewohner ihre Zimmer verlassen mussten und in einem angrenzenden Wohngebäude untergebracht wurden. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen an und löschte den Brand. Der Sachschaden an dem Gebäude, das bis auf Weiteres unbewohnbar ist, wird auf rund 250.000 Euro beziffert. Der 42-jährige Kroate stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und wurde von Beamten des Polizeireviers Wangen vorläufig festgenommen. Er wurde aufgrund seines psychischen Zustands in eine Fachklinik gebracht, wo er sich weiterhin befindet. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten dauern an.

Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch, Tel. 0751/806-1344

Erste Polizeihauptkommissarin Daniela Baier, Tel. 0751/803-1010

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

