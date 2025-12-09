Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 09.12.25 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Fahrradfahrer weicht Pkw aus und stürzt.

Ein schwarzer SUV fuhr am Montagmorgen vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Schöneckstraße ein und übersah dabei einen Radfahrer. Der Radfahrer bremste und stürzte dadurch. Der SUV führ weiter. Der 36-jährige Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Meckenbeuren

Pkw fährt auf Motorroller auf.

Ein 17-jähriger Motorrollerfahrer befuhr am Montagmorgen die Moosstraße und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Pkw fuhr auf ihn auf, wobei der Fahrer leicht verletzt und der Roller leicht beschädigt wurde. Der Pkw, über den nichts weiter bekannt ist, fuhr weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen (Tel. 07541/7010) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell