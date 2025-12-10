Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu

Heckscheibe an Pkw beschädigt

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 13.15 Uhr in der Marktstraße die Heckscheibe eines geparkten BMW eingeschlagen und Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Gestohlen wurde aus dem Fahrzeug offensichtlich nichts. Das Polizeirevier Leutkirch hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise auf die Unbekannten sowie zur Tat geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Unbekannter macht sich in Sakristei zu schaffen

In der Sakristei eines Klosters in der Straße "Am Klösterle" hat sich am Sonntag zwischen 13 Uhr und 18 Uhr ein Unbekannter zu schaffen gemacht. Er drückte die verschlossene Verbindungstüre vom Altarbereich in die Sakristei auf und stahl nach bisherigen Erkenntnissen lediglich einen goldfarbenen Schlüssel ohne nennenswerten Sachwert. An der Türe entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Personen, die im genannten Zeitraum im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht oder die Person beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/984-0 auf dem Polizeirevier Wangen im Allgäu zu melden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ist eingeleitet.

Wolfegg

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Um Hinweise zu einer Unfallflucht am Freitag, den 5.12. bittet der Polizeiposten Vogt. Eine 75-Jährige hatte ihren Wagen zwischen 9.45 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz im Hofgarten abgestellt und später Beschädigungen an ihrem Opel festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Unbekannter den Pkw touchiert und an diesem Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht haben. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Unbekannte im Anschluss offenbar nicht, weshalb die Beamten des Polizeipostens Vogt nun die Ermittlungen zu dem unbekannten Verursacher aufgenommen haben. Personen, die Hinweise zum Unfall und dessen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Weingarten

Pkw mit Altöl übergossen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag einen VW Tiguan in der Keltenstraße mit Altöl übergossen haben. Durch die Tat entstand Sachschaden, der aktuell noch nicht genauer beziffert werden kann. Personen, die Hinweise zu der mutwilligen Beschädigung geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten melden.

Hoßkirch

Lkw gerät auf Gegenspur - Unfall geht glimpflich aus

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 12 Uhr auf der L 286, bei dem ein Lkw-Fahrer nahe Hoßkirch auf die Gegenfahrbahn geraten ist. Der 41 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs war in Richtung Hoßkirch zunächst aus noch ungeklärter Ursache leicht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und lenkte nach links gegen. Auf der Gegenfahrspur touchierte der Lkw den VW Transporter eines 74-Jährigen, der noch versuchte auszuweichen und fuhr an einem ebenfalls entgegenkommenden Mini den Seitenspiegel ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Sachschaden am Lkw auf rund 1.000 Euro und am Mini auf mehrere hundert Euro geschätzt wird, dürfte dieser am VW Transporter rund 10.000 Euro betragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell