Sigmaringen

Unfall bei gefährlichem Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Eine Verletzte und ein fünfstelliger Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf der B 463 im Bereich Nollhof kam. Eine 21 Jahre alte Opel-Fahrerin setzte auf ihrem Weg nach Albstadt zum Überholen an und prallte dabei mit dem Mercedes eines 29-Jährigen zusammen, der ebenfalls ausgeschert hatte, um sowohl den Opel als auch den Wagen davor zu überholen. Die 21-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Sigmaringen Personen, die den Vorgang beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Gammertingen

E-Fahrzeug qualmt in Garage

Angehörige der umliegenden Feuerwehren waren am Mittwoch gegen 3 Uhr bei einem gemeldeten Brand eines Fahrzeugs in der Eichertstraße im Einsatz. Dort begann die Batterie eines Hybridwagens während des Ladevorgangs zu qualmen und sorgte für eine starke Rauchentwicklung in der Garage. Die Wehrleute, die mehrere Stunden im Einsatz waren, zogen den Wagen aus dem Gebäude, löschten das E-Auto und kühlten die überhitzte Batterie in einem aufwändigen Verfahren herunter. Für die Löscharbeiten musste die Eichertstraße vorrübergehend gesperrt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden, der neben dem Totalschaden am Opel auch die Verrußungen am Gebäude umfasst, dürfte sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag belaufen.

Beuron

Feuerwehr rückt zu Brand aus

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei, nachdem es am frühen Mittwoch in der Schulstraße gebrannt hat. Die Flammen eines aus noch unbekannten Gründen in Brand geratenen Mülleimers griffen gegen 00.30 Uhr auch auf eine daneben befindliche Fahrzeughalle über und verursachten insgesamt einen Schaden von mehr als 10.000 Euro. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Ermittler gehen derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand. Personen, die Hinweise zur Ursache des Feuers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei in Sigmaringen zu melden.

Herbertingen

Autofahrer nach Verfolgungsfahrt gestoppt

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein war ein Autofahrer unterwegs, der am frühen Mittwoch im Ortsgebiet vor der Polizei flüchtete. Der 21 Jahre alte Autofahrer fiel einer Polizeistreife kurz nach Mitternacht auf, nachdem er ohne Licht und auch gänzlich ohne Kennzeichen am Fahrzeug unterwegs war. Als der junge Fahrer die Polizei erkannte, drückte er aufs Gas. Er missachtete sämtliche Anhaltesignale und flüchtete. Nach einer Verfolgung durch mehrere Straßenzüge stoppte der 21-Jährige in der Saumstraße und musste sich dort der Polizei stellen. Wie sich herausstellte gab es gleich mehrere Gründe, die den jungen Mann zur Flucht bewegten: neben des Umstandes, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war, war der 21-Jährige auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem stand er laut einem Vortest unter Drogeneinfluss. Er musste eine Blutprobe abgeben, die nun auf Rauschgift untersucht wird. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu. Den Schlüssel des Autos behielt die Polizei ein.

