Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Zeugen nach Tätlichkeiten gesucht

Zu zwei Auseinandersetzungen, in deren Verlauf eine Person auch zum Einstieg in ein Fahrzeug gedrängt worden sein soll, ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen und sucht Zeugen. Den Angaben eines 16-Jährigen zufolge sei dieser am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in der Bahnhofstraße von zwei ihm angeblich unbekannten Personen angesprochen und im weiteren Verlauf unter Zwang zum Einsteigen in einen weißen BMW gedrängt worden, in dem ein weiterer Unbekannter als Fahrer saß. Danach sei das Fahrzeug zum Parkplatz "Sieben Kirschbäume" gefahren, wo der Jugendliche zum Aussteigen genötigt und von den drei unbekannten Tätern schließlich mit Schlägen, Tritten und einem Holzstock traktiert worden sei. Er habe sich letztlich mit einem Faustschlag wehren und einen Tatverdächtigen ebenfalls verletzen können, bevor die Täter von ihm abließen und mittels des Fahrzeugs flüchteten. Der 16-Jährige zog sich seinerseits mehrere zumeist oberflächliche Verletzungen an Armen und Beinen zu. Einen Grund für den angeblich unvorhergesehenen Übergriff konnte er bislang nicht nennen. Um mögliche Hintergründe und die Tatabläufe klären zu können, bitten die Kriminalbeamten nun Zeugen, die auf die geschilderten Vorgänge in der Bahnhofstraße oder am Wanderparkplatz aufmerksam wurden und Angaben dazu machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Krauchenwies

Auffahrunfall nach zu wenig Sicherheitsabstand

Unzureichender Sicherheitsabstand dürfte am Mittwochvormittag auf der Habsthaler Straße zu einem Unfall geführt haben. Der 28-jährige Fahrer eines Sprinters fuhr nach derzeitigem Stand sehr knapp hinter einem vorausfahrenden Audi, als dieser aufgrund des Verkehrs bremsen musste. Zu spät gelang es dem 28-Jährigen zu bremsen und er fuhr dem Auto vor ihm auf. Zu Verletzten kam es glücklicherweise nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Bad Saulgau

Zu stark beschleunigt und Unfall verursacht

Unter anderem wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 20-jährigen Pkw-Lenker. Diesem wird vorgeworfen, am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr an der Kreuzung Buchauer Straße/Kaiserstraße seinen BMW beim Rechtsabbiegen so stark beschleunigt zu haben, dass das Fahrzeug ausbrach, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmast prallte. Ohne sich vor Ort um den Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro zu kümmern, soll der 20-Jährige dann zunächst weitergefahren sein und den Unfall erst später der Polizei gemeldet haben.

Pfullendorf

Nur leicht verletzt nach Unfall mit LKW

Glücklicherweise glimpflich kam ein 38-jähriger Müllwerker bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Lindenstraße davon. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit sprang er gegen 13.15 Uhr von dem Müllsammelfahrzeug auf die Straße, um einen Mülleimer von der gegenüberliegenden Straßenseite zu holen. Der 38-Jährige übersah hierbei jedoch einen auf der entgegengesetzten Fahrbahn herannahenden LKW. Die schnelle Reaktion des LKW-Fahrers konnte jedoch Schlimmeres verhindern. Durch die sofort eingeleitete Vollbremsung touchierte er den 38-Jährigen nur leicht, wodurch dieser nur geringfügig verletzt ins Krankenhaus kam.

Wald

In Bankett ausgewichen - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Weil er eigenen Angaben zufolge einem halb auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, ist ein 19-jähriger VW-Lenker am Mittwochmorgen auf der K 8273 ins Bankett ausgewichen und hat dabei einen Leitpfosten gerammt. Dem 19-Jährigen zufolge befuhr er gegen 6.30 Uhr die Strecke von Rengetsweiler in Richtung Glashütte, als ihm plötzlich ein Fahrzeug stark mittig entgegengekommen sei. Bei dem folgenden Ausweichmanöver touchierte der 19-Jährige mit seinem rechten Außenspiegel einen Leitpfosten, wodurch ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich entstand. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nehmen die Beamten des Polizeipostens Pfullendorf unter Tel. 07552/20160 entgegen, die nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermitteln.

