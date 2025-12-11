PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Webmaschine kippt bei Transport um - Arbeiter tödlich verletzt

Altshausen (Landkreis Ravensburg) (ots)

Tödliche Verletzungen hat sich ein Arbeiter am Mittwochabend beim Umstellen einer Webmaschine in einem Textilunternehmen zugezogen. Mehrere Beschäftigte wollten mittels Hubwagen die mehrere hundert Kilogramm schwere Webmaschine umstellen, als diese ins Kippen geriet und den 53-Jährigen erfasste. Trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Zur Betreuung der Mitarbeiter waren Notfallseelsorger des Rettungsdiensts eingesetzt. Der Kriminaldauerdienst Ravensburg hat die Todesfallermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

