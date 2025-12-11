PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

Schockanruf - Gold- und Sammlermünzen an Betrüger übergeben

Eine Seniorin hat sich am Dienstagabend von Betrügern überrumpeln lassen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Bei dem sogenannten "Schockanruf" teilten die Täter mit, dass ihre Schwiegertochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine bevorstehende Haftstrafe zu vermeiden, müsse umgehend eine Kaution bezahlt werden. Dabei setzten die angeblichen Polizeibeamten sie am Telefon mächtig unter Druck, gaben sich dabei offenbar sogar als Sohn der Frau aus und fragten sie nach der Verfügbarkeit von Bargeld und Wertsachen aus. Gegen 21.15 Uhr kam es dann in der Oberen Seestraße zur Übergabe von Gold- und Sammlermünzen, deren Wert auf einen fünf- bis sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt wird. Der Abholer wird als etwa 170 cm groß, gänzlich schwarz gekleidet und mit Rucksack beschrieben. Erst am Folgetag, als die Seniorin Zweifel an der Echtheit der Geschichte bekam und ihren Sohn kontaktierte, flog der Betrug auf. Nun ermittelt die Polizei wegen gewerbsmäßigen Betrugs und bittet um Hinweise. Personen, die am Dienstagabend in Langenargen, insbesondere im Bereich der Oberen Seestraße, auf verdächtige Fahrzeuge oder den Abholer aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Informationen zu den gängigen Betrugsmaschen und wie Sie oder Ihre Angehörigen sich schützen können, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Meersburg

Nach Parkrempler davongefahren

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis in der Von-Laßberg-Straße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter touchierte einen abgestellten Opel Kadett mutmaßlich beim Ausparken an der Fahrertür und fuhr danach davon, ohne sich um den Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

