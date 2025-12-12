Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Isny im Allgäu

Autofahrerin mit über zwei Promille unterwegs

Über zwei Promille hat eine Autofahrerin bei einem Alkoholvortest gepustet, die am Donnerstagabend im Stadtgebiet von einer Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu gestoppt worden ist. Den Beamten war zuvor die unsichere Fahrweise der Frau aufgefallen. Die 60-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf die Fahrerin kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu, ihren Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und untersagten ihr die Weiterfahrt.

Isny im Allgäu

Zeugen beobachten Diebstahl

Zeugen haben am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft in der Wassertorstraße beobachtet, wie ein zunächst unbekannter Täter in Begleitung eines weiteren Mannes die Trinkgeldkasse gestohlen hat. Anhand der ersten Personenbeschreibung hatten die verständigten Polizisten des Polizeipostens Isny schnell einen ersten Tatverdacht und stoppten zwei 33- und 21-Jährige kurz darauf im Stadtgebiet. Ein weiterer Zeuge erkannte die Tatverdächtigen daraufhin wieder, während das Diebesgut, Münzgeld in Höhe von wohl rund 100 Euro, derweil noch nicht aufgefunden wurde. Der Polizeiposten Isny hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Weingarten

Pkw zerkratzt

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat ein Unbekannter offensichtlich mutwillig an einem geparkten Mercedes in der Zeppelinstraße angerichtet. Dem Schadensbild zufolge zerkratzte der Täter den Wagen mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrzeugseite und dem Kofferraum. Personen, die Hinweise zu der Tat, die sich am Donnerstag zwischen 9.15 Uhr und 11.15 Uhr ereignet haben dürfte, geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

