PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Isny im Allgäu

Autofahrerin mit über zwei Promille unterwegs

Über zwei Promille hat eine Autofahrerin bei einem Alkoholvortest gepustet, die am Donnerstagabend im Stadtgebiet von einer Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu gestoppt worden ist. Den Beamten war zuvor die unsichere Fahrweise der Frau aufgefallen. Die 60-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf die Fahrerin kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu, ihren Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und untersagten ihr die Weiterfahrt.

Isny im Allgäu

Zeugen beobachten Diebstahl

Zeugen haben am Donnerstagnachmittag in einem Geschäft in der Wassertorstraße beobachtet, wie ein zunächst unbekannter Täter in Begleitung eines weiteren Mannes die Trinkgeldkasse gestohlen hat. Anhand der ersten Personenbeschreibung hatten die verständigten Polizisten des Polizeipostens Isny schnell einen ersten Tatverdacht und stoppten zwei 33- und 21-Jährige kurz darauf im Stadtgebiet. Ein weiterer Zeuge erkannte die Tatverdächtigen daraufhin wieder, während das Diebesgut, Münzgeld in Höhe von wohl rund 100 Euro, derweil noch nicht aufgefunden wurde. Der Polizeiposten Isny hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Weingarten

Pkw zerkratzt

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat ein Unbekannter offensichtlich mutwillig an einem geparkten Mercedes in der Zeppelinstraße angerichtet. Dem Schadensbild zufolge zerkratzte der Täter den Wagen mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrzeugseite und dem Kofferraum. Personen, die Hinweise zu der Tat, die sich am Donnerstag zwischen 9.15 Uhr und 11.15 Uhr ereignet haben dürfte, geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 08:49

    PP Ravensburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 30-jährigem Mann

    Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots) - Der vermisste 30-jährige Mann, nach dem die Polizei am Donnerstag auch öffentlich gesucht hatte (zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6177547 ), wurde angetroffen. Rettungskräfte brachten ihn am Donnerstagnachmittag aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung zurück in ein Krankenhaus, wo er ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 15:47

    PP Ravensburg: Polizei bittet bei Suche nach 30-Jährigem um Mithilfe

    Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots) - Seit Mittwochabend sucht die Polizei nach einem 30-jährigen Vermissten. Der Mann hielt sich zuletzt im Klinikum Friedrichshafen auf, das er entgegen der dringenden ärztlichen Empfehlung gegen 20.30 Uhr zu Fuß verließ. Er benötigt dringend medizinische Versorgung, um eine mögliche erhebliche Gesundheitsgefährdung ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Langenargen Schockanruf - Gold- und Sammlermünzen an Betrüger übergeben Eine Seniorin hat sich am Dienstagabend von Betrügern überrumpeln lassen, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Bei dem sogenannten "Schockanruf" teilten die Täter mit, dass ihre Schwiegertochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um eine bevorstehende Haftstrafe zu vermeiden, müsse umgehend eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren