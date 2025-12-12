PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 30-jährigem Mann

Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots)

Der vermisste 30-jährige Mann, nach dem die Polizei am Donnerstag auch öffentlich gesucht hatte (zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6177547 ), wurde angetroffen. Rettungskräfte brachten ihn am Donnerstagnachmittag aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung zurück in ein Krankenhaus, wo er weiter medizinisch versorgt wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit gegenstandslos. Die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Fotos dürfen nicht weiter gezeigt oder verbreitet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

