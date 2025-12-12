PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Randalierer auf Balkon

Möbelstücke, Küchenutensilien und Lebensmittel fanden Polizeibeamte vor, als sie am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz in die Dr.-Kayser-Straße gerufen wurden. Ein Anwohner fühlte sich von den Arbeitern einer dortigen Baustelle anscheinend so gestört, dass er wutentbrannt verschiedenste Gegenstände von seinem Balkon auf die Straße warf. Der Mann ließ sich durch ein Gespräch mit der Polizei aber beruhigen und letztlich dazu bewegen, das von ihm verursachte Chaos zu beseitigen. Ein Fremdschaden entstand nicht.

Meßkirch

Fahrzeugbrand

Völlig ausgebrannt ist ein Wohnwagen am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr im Teilort Rohrdorf. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit mehreren Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Zur Brandursache ermittelt nun das Polizeirevier Sigmaringen und schließt auch eine Brandlegung nicht aus. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.07571/104-0 zu melden.

Ostrach

Trunkenheitsfahrt mit Unfallfolge

Ungefähr 1,8 Promille ergab der Atemalkoholtest einer 30-Jährigen, welche am späten Donnerstagabend einen Verkehrsunfall verursachte. Die 30-Jährige war gemeinsam mit ihrer Beifahrerin gegen 22.30 Uhr auf der Saulgauer Straße in Richtung Bad Saulgau unterwegs. Mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung war es der 30-Jährigen nicht mehr möglich mit ihrem Auto die Spur zu halten, weswegen sie einen entgegenkommenden Audi touchierte. Hierbei wurde glücklicherweise keine der Beteiligten verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags. Auf die 30-Jährige kommt eine Strafanzeige zu, außerdem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein vorerst beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Haas und Lisanne Ellenrieder
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Nach Unfall davongefahren Eine Delle hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall am Donnerstag zwischen 8 und 13 Uhr an einem geparkten Audi A4 auf einem Parkplatz der Zeppelin-Universität im Fallenbrunnen hinterlassen. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr er davon. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 14:05

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Isny im Allgäu Autofahrerin mit über zwei Promille unterwegs Über zwei Promille hat eine Autofahrerin bei einem Alkoholvortest gepustet, die am Donnerstagabend im Stadtgebiet von einer Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu gestoppt worden ist. Den Beamten war zuvor die unsichere Fahrweise der Frau aufgefallen. Die 60-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:49

    PP Ravensburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 30-jährigem Mann

    Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots) - Der vermisste 30-jährige Mann, nach dem die Polizei am Donnerstag auch öffentlich gesucht hatte (zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6177547 ), wurde angetroffen. Rettungskräfte brachten ihn am Donnerstagnachmittag aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung zurück in ein Krankenhaus, wo er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren