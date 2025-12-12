Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Randalierer auf Balkon

Möbelstücke, Küchenutensilien und Lebensmittel fanden Polizeibeamte vor, als sie am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz in die Dr.-Kayser-Straße gerufen wurden. Ein Anwohner fühlte sich von den Arbeitern einer dortigen Baustelle anscheinend so gestört, dass er wutentbrannt verschiedenste Gegenstände von seinem Balkon auf die Straße warf. Der Mann ließ sich durch ein Gespräch mit der Polizei aber beruhigen und letztlich dazu bewegen, das von ihm verursachte Chaos zu beseitigen. Ein Fremdschaden entstand nicht.

Meßkirch

Fahrzeugbrand

Völlig ausgebrannt ist ein Wohnwagen am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr im Teilort Rohrdorf. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit mehreren Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Zur Brandursache ermittelt nun das Polizeirevier Sigmaringen und schließt auch eine Brandlegung nicht aus. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.07571/104-0 zu melden.

Ostrach

Trunkenheitsfahrt mit Unfallfolge

Ungefähr 1,8 Promille ergab der Atemalkoholtest einer 30-Jährigen, welche am späten Donnerstagabend einen Verkehrsunfall verursachte. Die 30-Jährige war gemeinsam mit ihrer Beifahrerin gegen 22.30 Uhr auf der Saulgauer Straße in Richtung Bad Saulgau unterwegs. Mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung war es der 30-Jährigen nicht mehr möglich mit ihrem Auto die Spur zu halten, weswegen sie einen entgegenkommenden Audi touchierte. Hierbei wurde glücklicherweise keine der Beteiligten verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags. Auf die 30-Jährige kommt eine Strafanzeige zu, außerdem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein vorerst beschlagnahmt.

