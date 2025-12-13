PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen
Ravensburg (ots)
Herdwangen
Brand einer Werkstatt führt zu hohem Sachschaden
Am Samstag gegen 05:30 Uhr brach im Untergeschoss einer Werkstatt in der Burgstraße, vermutlich aufgrund eines techn. Defekts an einem Traktor, ein Feuer aus. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Personen wurden keine verletzt.
