Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Herdwangen

Brand einer Werkstatt führt zu hohem Sachschaden

Am Samstag gegen 05:30 Uhr brach im Untergeschoss einer Werkstatt in der Burgstraße, vermutlich aufgrund eines techn. Defekts an einem Traktor, ein Feuer aus. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Personen wurden keine verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Marco Keck
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

