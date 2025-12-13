PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 85-Jähriger vermisst - Polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung

Bad Waldsee/Landkreis Ravensburg (ots)

Seit der vergangenen Nacht von Freitag auf Samstag (13.12.25) wird in Bad Waldsee ein 85-jähriger Mann vermisst. Der Gesuchte hat nach bisherigen Erkenntnissen seine Pflegeeinrichtung unbemerkt verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste, der sehr schlecht zu Fuß ist, aufgrund seiner Orientierungslosigkeit und den aktuellen Witterungsbedingungen in einer hilflosen Lage befindet. Nachdem polizeiliche Suchmaßnahmen, an denen im Laufe des Samstags auch Suchhunde, Drohnen und weitere Hilfskräfte beteiligt waren, bislang ergebnislos verliefen, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe.

Ein Lichtbild des 85-Jährigen ist unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal des LKA Baden-Württemberg abrufbar: http://t1p.de/jn5xa

Personen, die den Vermissten seit Samstagmorgen gesehen haben oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Ravensburg unter Tel. 0751/803-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 09:12

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Herdwangen Brand einer Werkstatt führt zu hohem Sachschaden Am Samstag gegen 05:30 Uhr brach im Untergeschoss einer Werkstatt in der Burgstraße, vermutlich aufgrund eines techn. Defekts an einem Traktor, ein Feuer aus. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Randalierer auf Balkon Möbelstücke, Küchenutensilien und Lebensmittel fanden Polizeibeamte vor, als sie am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz in die Dr.-Kayser-Straße gerufen wurden. Ein Anwohner fühlte sich von den Arbeitern einer dortigen Baustelle anscheinend so gestört, dass er wutentbrannt verschiedenste Gegenstände von seinem Balkon auf die Straße warf. Der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren