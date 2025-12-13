Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 85-Jähriger vermisst - Polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung

Bad Waldsee/Landkreis Ravensburg (ots)

Seit der vergangenen Nacht von Freitag auf Samstag (13.12.25) wird in Bad Waldsee ein 85-jähriger Mann vermisst. Der Gesuchte hat nach bisherigen Erkenntnissen seine Pflegeeinrichtung unbemerkt verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste, der sehr schlecht zu Fuß ist, aufgrund seiner Orientierungslosigkeit und den aktuellen Witterungsbedingungen in einer hilflosen Lage befindet. Nachdem polizeiliche Suchmaßnahmen, an denen im Laufe des Samstags auch Suchhunde, Drohnen und weitere Hilfskräfte beteiligt waren, bislang ergebnislos verliefen, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe.

Ein Lichtbild des 85-Jährigen ist unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal des LKA Baden-Württemberg abrufbar: http://t1p.de/jn5xa

Personen, die den Vermissten seit Samstagmorgen gesehen haben oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Ravensburg unter Tel. 0751/803-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell