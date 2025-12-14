Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 14.12.25 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

17-Jährige mit abgemeldetem Fahrzeug und ohne Führerschein unterwegs

Ein ständig hin- und her fahrender Pkw auf dem Parkplatz des Bodenseecenters wurde der Polizei am frühen Sonntagmorgen gemeldet. Die Beamten konnten den BMW dort feststellen. Bei der Überprüfung der 17-jährigen Fahrerin stellten sie fest, dass diese keine Fahrerlaubnis besaß. Ferner war der Pkw nicht zugelassen und entstempelte Kennzeichen eines anderen Pkw waren angebracht. Beim 18-jährigen Beifahrer konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden, für die kein kleiner Waffenschein vorlag. Die Fahrerin wurde wegen verschiedener Verkehrsdelikte zur Anzeige gebracht. Wem das Fahrzeug gehört und woher die Kennzeichen sind, ist Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen. Der Beifahrer muss sich wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

Salem

Einbrecher suchen Erdgeschosswohnung heim.

Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung im Langäcker ein. Sie wuchteten die Terrassentür auf und durchsuchten die gesamte Wohnung. Es wurden Bargeld und Schmuck im vierstelligen Bereich entwendet.

Überlingen

VW-Fahrer verliert in Parkhaus die Kontrolle über sein Fahrzeug

Der 89-jährige Lenker eines Pkw VW befuhr am Samstagabend ein Parkhaus in der Lippertsreuter Straße. Plötzlich beschleunigte er ungewollt stark und fuhr gegen einen geparkten Toyota. Beim anschließenden rangieren beschädigte er dann noch einen Daimler Benz und einen Fiat. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Gegenüber den Polizeibeamten machte der Mann einen verwirrten und überforderten Eindruck. Gegen ihn werden durch die Fahrerlaubnisbehörde führerscheinrechtliche Maßnahmen veranlasst.

