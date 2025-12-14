PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 14.12.2025 aus dem Landkreis Ravensburg.

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallverursacherin verlässt die Unfallstelle und kehrt später zurück.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstagabend auf der B 30 bei Mariatal. Die 72-jährige Fahrerin eines VW fuhr auf den vorausfahrenden Pkw Audi, der von einem 38-Jährigen gelenkt wurde, auf. Der Audi hielt nach dem Unfall an, der VW fuhr weiter. Nach 40 Minuten kehrte die 72-Jährige an die Unfallstelle zurück, an der die Polizei gerade noch bei der Unfallaufnahme war. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 5000 Euro. Gegen die Verursacherin wird nun wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle ermittelt.

Altshausen

Mann tritt nach Polizeibeamtin

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei zum Dornahof gerufen, da sich dort ein 46-jähriger Bewohner bedroht fühlte. Bei den Ermittlungen wurde der angetrunkene Anrufer dermaßen aggressiv, dass ihm der Gewahrsam erklärt und er in eine Fachklinik verbracht wurde. Während des Transports beleidigte er die Beamten aufs Unflätigste und trat eine Polizeibeamtin noch gegen das Schienbein. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und tätlichem Angriff gegen Polizeibeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Thomas Kesenheimer
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

