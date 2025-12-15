Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße fordert ein Todesopfer

Amtzell (Landkreis Ravensburg) (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist am Montagmorgen auf der B 32 ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Der Nissan-Lenker war gegen 8.30 Uhr zwischen Geiselharz und Amtzell in Richtung Ravensburg unterwegs und befand sich im dortigen dreispurigen Bereich auf der für seine Fahrtrichtung linken Fahrspur. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Milchlaster eines 36-Jährigen. Für den 20-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 36-jährige Lastwagenfahrer wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro beziffert. Aus dem Milchwagen, der zum Unfallzeitpunkt voll befüllt war, traten zudem mehrere tausend Liter Milch aus, die über die Kanalisation in ein Regenrückhaltebecken liefen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle eingesetzt und kümmerte sich zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt unter anderem um die Reinigung des Rückhaltebeckens. Zur Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen wird die Bundesstraße noch bis in den frühen Nachmittag komplett gesperrt sein.

