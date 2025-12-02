PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrerflucht - Grundschüler verletzt

Pirmasens (ots)

Ein 8-Jähriger wurde am Montagmorgen (01.12.25) in der Adlerstraße von einem Auto angefahren. Der Verantwortliche flüchtete von der Unfallstelle. Der Junge befand sich um 7.30 Uhr auf seinem Schulweg und überquerte die Fußgängerampel Adlerstraße / Berliner Ring, um in Richtung Blocksbergstraße zu laufen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der mit seinem grauen Auto im Berliner Ring an der Ampel wartete, bog nach links in die Adlerstraße ab und stieß mit dem jungen Fußgänger zusammen. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Blocksbergstraße fort. Das Kind verletzte sich durch den Zusammenstoß an seinem Fuß. Nach der medizinischen Versorgung im Krankenhaus konnte er dieses am gleichen Tag wieder verlassen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise zum Flüchtigen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

