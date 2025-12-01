PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bei wem wurde der Außenspiegel beschädigt?

Pirmasens (ots)

Einen nicht alltäglichen Unfall beschäftigt seit dem Wochenende die Pirmasenser Polizei. Ein 88-Jähriger fuhr mit seinem Auto am Samstag (29.11.2025), um 12 Uhr in der Zweibrücker Straße gegen den Außenspiegel eines in Höhe des Zaunwegs geparkten Pkw. Da er nicht sofort anhalten konnte fuhr er zunächst nach Hause und meldete sich einen Tag später bei der Polizeiinspektion. Jetzt suchen die Ordnungshüter den anderen Beteiligten des Verkehrsunfalls. Aufgrund der Spurenlage handelt es sich vermutlich um ein rotes Fahrzeug. Mögliche Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:03

    POL-PDPS: Zwei Brände beschäftigen die Kriminalpolizei

    Bechhofen(Kreis Südwestpfalz) (ots) - In der Nacht von Samstag (29.11.2025) auf Sonntag (30.11.2025) brannte es zwei Mal im Ortsbereich. Am Sonnabend kurz vor 23 Uhr geriet ein geparktes Auto in der Hochstraße in Flammen. Das Feuer konnte von Anwohnern sowie der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde im Frontbereich beschädigt. Am Sonntagmorgen, kurz nach 6 Uhr, kam es auf einem Grundstück in der ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:55

    POL-PDPS: Polizeilicher Einsatz auf dem Weihnachtsmarkt

    Pirmasens (ots) - Am Samstag, den 29.11.2025 gegen 22:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Pirmasens über Streitigkeiten zwischen mehreren Personen auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes in Kenntnis gesetzt. Den Beteiligten wurde im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ein Platzverweis ausgesprochen, welchem diese nicht nachkamen. Zwei der Beteiligten wurden im Anschluss dem Gewahrsam zugeführt. Bei der Durchsetzung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren