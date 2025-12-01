Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Bei wem wurde der Außenspiegel beschädigt?

Pirmasens (ots)

Einen nicht alltäglichen Unfall beschäftigt seit dem Wochenende die Pirmasenser Polizei. Ein 88-Jähriger fuhr mit seinem Auto am Samstag (29.11.2025), um 12 Uhr in der Zweibrücker Straße gegen den Außenspiegel eines in Höhe des Zaunwegs geparkten Pkw. Da er nicht sofort anhalten konnte fuhr er zunächst nach Hause und meldete sich einen Tag später bei der Polizeiinspektion. Jetzt suchen die Ordnungshüter den anderen Beteiligten des Verkehrsunfalls. Aufgrund der Spurenlage handelt es sich vermutlich um ein rotes Fahrzeug. Mögliche Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

