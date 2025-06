POL-WES: Dinslaken - Unbekannte stehlen Betonsäcke und Schlauch - Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 18.15 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, brachen Täter in eine Kirche und ein Gemeindehaus an der Marktstraße ein. Die Kriminalpolizei prüft, ob sie etwas stahlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen. DF (Ref.-Nr.250601-1040) Kontakt für Medienvertreter: ...

mehr