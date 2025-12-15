Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auto in Vollbrand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Samstagnachmittag in der Fichtenburgstraße in Raderach gewesen sein. Der Fahrer des Wagens stellte beim Fahren Auffälligkeiten fest und stellte den Mercedes ab. Bereits kurze Zeit später stand der Wagen in Vollbrand und musste von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Der Restwert des älteren Autos wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Friedrichshafen

Polizisten beleidigt

Mit einer Strafanzeige startete ein 28-Jähriger in die Woche, nachdem er vorbeifahrenden Polizisten am Montag kurz nach 2 Uhr offenbar anlasslos den Mittelfinger gezeigt hat. Der Mann lief der Streife im Bereich der Ehlersstraße entgegen und beleidigte die Polizisten spontan mit der Geste. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, suchte er das Weite und konnte kurz darauf im Nahbereich gestellt werden. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Tettnang

Polizei sucht nach Auseinandersetzung Zeugen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am vergangenen Dienstagabend gegen 22.15 Uhr im Bereich eines Schnellrestaurants in der Dr.-Klein-Straße (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6176647) ermittelt der Polizeiposten Tettnang und sucht nun nach Zeugen. Insbesondere ein mit einer blauen Jacke gekleideter Mann, der mit mehreren Geschädigten in Kontakt stand, sowie eine größere Personengruppe, die das Schnellrestaurant aufgrund der aggressiven Personen verließ, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Meckenbeuren

Senior übergibt Bargeld nach Schockanruf

Der Masche von Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten und Staatsanwälte ausgaben, ist am vergangenen Freitag ein Senior aus Reute aufgesessen. Mit der bekannten Masche, seine Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse in Haft, setzten sie den Mann unter Druck. Er schenkte der Geschichte Glauben, stellte die geforderte Kautionssumme in fünfstelliger Höhe bereit und übergab sie gegen 20.45 Uhr an einen unbekannten Abholer. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die am Freitagabend insbesondere im Bereich der Heckenstraße, des Garten-, Friedens- oder Bachwegs auf den 30 bis 40 Jahre alten Abholer oder verdächtige Fahrzeuge aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Wuchtiger Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Sachschaden entstand am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Uhldingen-Mühlhofen. Ein 47 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr auf die Bundesstraße in Richtung Überlingen auf und musste aufgrund eines Pannenfahrzeugs anhalten. Ein 25-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Gefahr zu spät und stieß mit dem Mercedes zusammen. Am Wagen des 25-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 10.000 Euro geschätzt wird, er musste abgeschleppt werden. Am Wagen des 47-Jährigen beläuft sich der Sachschaden auf rund 3.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Markdorf

In Wohnhaus eingebrochen

Ein unbekannter Einbrecher hat sich am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus im Drosselweg verschafft. Der Täter brach die Terassentür auf und durchwühlte Schmuckschatullen, aus denen er sich bediente und im Anschluss flüchtete. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die insbesondere im fraglichen Zeitraum auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden sind, sich unter Tel. 07544/4344-3 zu melden.

Bermatingen

Vorsicht vor unseriösen Spendensammlern

Nachdem Unbekannte am Samstag im Bereich Bermatingen unterwegs waren und angebliche Spenden für einen Zirkus zu sammeln, rät die Polizei zur Vorsicht. Die Polizei wurde in einem der Fälle verständigt und stellte bei den folgenden Recherchen fest, dass der angegebene Zirkus offenbar gar nicht existiert. Den vermeintlichen Spendensammler konnten die Beamten nicht mehr antreffen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs ein. Seien Sie vorsichtig und lassen sie ein gesundes Maß an Misstrauen walten, wenn Personen an der Haustüre nach Geld bitten. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre eigenen vier Wände. Kriminelle nutzen diese und ähnliche Maschen leider immer wieder, um nach Wertsachen im Haus Ausschau zu halten oder die finanziellen Verhältnisse der Bewohner in Erfahrung zu bringen. Sollten Sie Zweifel an der Seriosität haben, informieren Sie bitte umgehend die Polizei, die der verdächtigen Beobachtung auf den Grund gehen kann.

