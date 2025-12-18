Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wiesbaden

Ginsheim-Gustavsburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden sowie der Polizeipräsidien Westhessen und Südhessen

Wiesbaden / Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Täterfestnahmen nach räuberischer Erpressung auf drei Tankstellen, Wiesbaden, Äppelallee, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Ginsheim-Gustavsburg, Darmstädter Landstraße, Donnerstag, 06.11.2025 - Samstag, 08.11.2025

(gü)Der Wiesbadener Kriminalpolizei ist die Aufklärung einer Serie von räuberischen Erpressungen an Tankstellen gelungen. In der Zeit vom 6. Bis 8. November 2025 kam es zu zwei Taten in Wiesbaden und zu einem weiteren Fall in Ginsheim-Gustavsburg. In allen drei Fällen betraten maskierte Täter den Verkaufsraum der Tankstellen und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld beziehungsweise Waren. Die Ermittlungen führten zu einem konkreten Tatverdacht gegen zwei Männer. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen erwirkt. Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittlerinnen und Ermittler Beweismittel sicher. Die beiden Beschuldigten im Alter von 20 und 29 Jahren wurden im Rahmen von operativen Maßnahmen durch Einsatzkräfte festgenommen und befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

