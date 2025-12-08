Polizei Aachen

POL-AC: Vier Raubdelikte am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

StädteRegion Aachen (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Aachen und Würselen zu insgesamt vier Raubdelikten gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugenhinweisen.

Die erste Tat ereignete sich am Freitagabend (05.12.2025) gegen 21:50 Uhr. Ein 44-jähriger Mann aus Aachen wurde nach bisherigen Erkenntnissen in der Passstraße von zwei männlichen Tätern überfallen. Sie nährten sich dem Aachener unbemerkt von hinten und schlugen ihn, sodass er zu Boden fiel. Er wurde von den Tätern aufgefordert sein Bargeld herauszugeben. Nachdem er der Forderung nachkam, flüchteten die dunkel gekleideten Täter in unbekannte Richtung. Einer der Täter soll ca. 190cm groß gewesen sein.

Eine zweite Tat ereignete sich am Freitagabend (05.12.2025) gegen 22:45 Uhr in der Wirichsbongardstraße. Dort wurde ein 30-jähriger Mann aus Aachen Opfer eines Raubüberfalls. Auch er wurde nach derzeitigen Erkenntnissen von zwei Tätern von hinten attackiert, mehrfach geschlagen und aufgefordert sein Bargeld auszuhändigen. Da er keine Wertgegenstände bei sich trug, flüchteten die Täter ohne Beute und ließen den leichtverletzten Mann zurück.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, ca. 23 Jahre alt, ca. 190cm groß, schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit brauner Jacke.

Person 2: männlich, ca. 23 Jahre alt, ca. 180cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einem weißen Sweatshirt-Pullover.

Eine dritte Tat ereignete sich Samstagnacht (06.12.2025) in Würselen. Ein 35-jähriger Mann aus Würselen war gegen 01:05 Uhr zu Fuß auf der Wilhelmstraße in Richtung Drischer Straße unterwegs. Auch er wurde nach bisherigen Erkenntnissen von hinten angegriffen und zu Fall gebracht. Anschließend schlugen und traten die beiden Täter auf den am Boden liegenden Mann mehrfach ein und forderten ihn auf, sein Bargeld auszuhändigen. Da er kein Geld bei sich trug, raubten sie ihm ein Markenkleidungsstück und flüchteten im Anschluss.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, 180cm bis 190cm groß, dunkle Hautfarbe, dunkle Haare, dunkel gekleidet.

Person 2: männlich, ca. 18-20 Jahre alt, ca. 170cm groß, helle Hautfarbe, helle Haare, dunkel gekleidet.

Am Samstagabend (06.12.2025) kam es in Aachen dann zu einem weiteren Raubdelikt. Ein 26-jähriger Mann aus Belgien ging gegen 22:00 Uhr die Rütscher Straße in Richtung Nizzaallee entlang, als er von zwei Männern überfallen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde er von den Tätern unvermittelt und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Hierbei raubten sie ihm seine Geldbörse.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170cm bis 180cm groß, helle Hautfarbe, schlanke Statur, dunkel gekleidet.

Person 2: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, helle Hautfarbe, kräftige Statur, dunkel gekleidet, weiße Kappe.

Die zuständige Kriminalpolizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Ob und inwieweit die vier Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Für weitere Hinweise bittet die zuständige Kriminalpolizei mögliche Zeugen sich mit Hinweisen unter den folgenden Erreichbarkeiten zu melden. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0241 9577 31501, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241 9577 34210. (gw)

