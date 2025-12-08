Polizei Aachen

POL-AC: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Polizei ermittelt im Nordkreis

Würselen (ots)

Nach mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen hat die zuständige Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt liegen der Polizei momentan 10 Anzeigen vor.

Am frühen Freitagmorgen (05.12.25) gegen 6.30 Uhr bemerkten Zeugen, dass Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Krefelder Straße und auf dem Parkplatz in der Straße "Kesselsgracht" beschädigt worden waren. Der Täter riss die Kennzeichen und die Halterungen des jeweiligen Autos ab. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich um 10 Fahrzeuge unterschiedlicher Automarken.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise. Wenn Sie im Umfeld des Tatortes verdächtige Feststellungen gemacht haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei. Zu den Bürozeiten sind die Ermittler unter 0241-9577 33401 erreichbar, außerhalb nimmt die Kriminalwache die Hinweise entgegen (0241-9577 34210). (sk)

