Polizei Aachen

POL-AC: Brand in der Broicher Siedlung - zwei Menschen leicht verletzt

Alsdorf (ots)

Am späten Mittwochabend (03.12.2025) hat es in einem Einfamilienhaus in der Broicher Siedlung gebrannt. Zwei Menschen mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kurz nach 23 Uhr war der Brand in dem Haus an der Blumenrather Straße gemeldet worden. Die beiden Hausbewohner (ein 62-jähriger Mann und eine 64-jährige Frau) konnten sich ins Freie retten. Es entstand hoher Gebäudeschaden. Das Haus ist aktuell unbewohnbar. Beide Bewohner wurden leicht verletzt mit Verbrennung und Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Nach bisherigen ersten Erkenntnissen hatte ein Akku eines E-Bikes beim Laden im Wohnzimmer Feuer gefangen.

E-Bike-Akkus arbeiten mit hoher Energiedichte. Werden sie beschädigt, überhitzt oder mit ungeeigneten Ladegeräten betrieben, entwickelt sich in Einzelfällen innerhalb kurzer Zeit starke Hitze - der Akku kann Feuer fangen.

Die Polizei rät: Laden Sie Akkus möglichst tagsüber und trennen Sie sie nach vollständigem Laden vom Strom. Vermeiden Sie nächtliches Laden. Wird ein Akku ungewöhnlich heiß, riecht er verschmort oder ist er äußerlich beschädigt, sollte er nicht weiter genutzt werden. Lassen Sie den Akku dann in einem Fachgeschäft überprüfen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

