POL-AC: Brand in Merkstein - Kriminalpolizei ermittelt

Herzogenrath (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (03.12.2025) hat es an einem Mehrfamilienhaus in Herzogenrath-Merkstein gebrannt.

Gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand in einer Hauseinfahrt in der Kirchrather Straße. Nach jetzigem Informationsstand geriet eine Mülltonne in Brand, die in der überdachten Hauseinfahrt stand. Durch das Feuer wurde das Mehrfamilienhaus beschädigt, eine Wohnung war durch den Rauch nicht mehr bewohnbar.

Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand, ein Säugling wurde zur medizinischen Untersuchung vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen. Personen, die im Umfeld des Brandortes verdächtige Feststellungen gemacht haben, sollen sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat melden: Während der Bürozeiten unter 0241-9577 31101 und außerhalb unter 0241-9577 34210. (kg)

