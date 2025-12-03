Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Fußgänger - Zeugensuche

Aachen (ots)

Am vergangenen Dienstag, dem 25.11.2025 gegen 17:20 Uhr ist es an der Einmündung von der Lütticher Straße auf den Brüsseler Ring zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach derzeitigen Informationen bog ein Autofahrer in seinem grauen BMW von der Lütticher Straße nach links auf den Brüsseler Ring ab. An der Fußgängerfurt, die den Brüsseler Ring quert, touchierte der Autofahrer einen Fußgänger, der die Lütticher Straße stadtauswärts ging.

Obwohl der Autofahrer nach eigenen Angaben angehalten hatte und mit dem Fußgänger sprechen wollte, ging der Fußgänger davon. Der Autofahrer meldete sich daraufhin bei der Polizeileitstelle.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Aachen zu melden: Zu den Bürozeiten unter 0241 9577 42117 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell