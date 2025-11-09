PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen-Südliche-Innenstadt (ots)

Am Freitag, den 7. November 2025, parkte gegen 19:00 Uhr die 45-Jährige Geschädigte ihren PKW in der Pfalzgrafenstraße am Straßenrand. Als sie am darauffolgenden Tag, gegen 09:15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung am Heck des PKWs. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsunfallverursacher gegen den PKW der 45-Jährigen Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei sucht nach Zeugen: Mögliche Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Verkehrsunfallverursacher machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Mayr, FZ
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

