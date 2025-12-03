Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte zerstechen mehrere Reifen an Autos

Würselen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (01./02.12.2025) haben Unbekannte die Reifen von mehreren Autos beschädigt.

Eine Zeugin meldete am Dienstagmorgen der Polizeileitstelle, dass ein Reifen an ihrem Auto zerstochen worden sei. Die hinzugerufenen Polizisten stellten schließlich an insgesamt acht Autos in der Waldstraße und im Johnens-Gäßchen mindestens einen beschädigten Reifen fest. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, ein Zusammenhang zwischen den Taten ist wahrscheinlich. Personen, die im Umfeld der Tatorte in der Tatnacht verdächtige Feststellungen gemacht haben, sollen sich bei der Kripo melden. Zu den Bürozeiten sind die Ermittler unter 0241-9577 33426 erreichbar, außerhalb nimmt die Kriminalwache alle Hinweise entgegen (0241-9577 34210). (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell