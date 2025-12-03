PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte zerstechen mehrere Reifen an Autos

Würselen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (01./02.12.2025) haben Unbekannte die Reifen von mehreren Autos beschädigt.

Eine Zeugin meldete am Dienstagmorgen der Polizeileitstelle, dass ein Reifen an ihrem Auto zerstochen worden sei. Die hinzugerufenen Polizisten stellten schließlich an insgesamt acht Autos in der Waldstraße und im Johnens-Gäßchen mindestens einen beschädigten Reifen fest. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, ein Zusammenhang zwischen den Taten ist wahrscheinlich. Personen, die im Umfeld der Tatorte in der Tatnacht verdächtige Feststellungen gemacht haben, sollen sich bei der Kripo melden. Zu den Bürozeiten sind die Ermittler unter 0241-9577 33426 erreichbar, außerhalb nimmt die Kriminalwache alle Hinweise entgegen (0241-9577 34210). (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:22

    POL-AC: Zwei Raubüberfälle am Freitagabend - Kriminalpolizei ermittelt

    Aachen (ots) - In der Nacht auf Samstag (28/29.11.2025) sind zwei junge Männer Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Kriminalpolizei prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Der erste Raub ereignete sich gegen 21 Uhr. Ein 24-jähriger war auf der Rochusstraße in Gehrichtung Monheimsallee fußläufig unterwegs, als er von zwei unbekannten männlichen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:37

    POL-AC: Unbekannte sprengen Kiosk-Automaten

    Herzogenrath (ots) - In der Nacht zu Montag (01.12.2025) haben Unbekannte einen Spielautomaten auf der Geilenkirchener Straße in Merkstein beschädigt. In dem geöffneten Geschäftsraum befinden sich mehrere Snack-, Getränke- und Spielzeugautomaten. Gegen 03:30 Uhr meldete ein Anwohner eine laute Explosion und Qualm aus dem Geschäft. Im Inneren des Geschäftsraumes fanden die Polizeibeamten einen beschädigten und ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:17

    POL-AC: Bilanz zum landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag

    Aachen (ots) - Die Polizei Aachen hat sich gestern (27.11.2025) mit verschiedenen Kontrollmaßnahmen am landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag beteiligt. Ziel der Aktion war es, kriminelle Strukturen zu bekämpfen und die Hauptunfallursachen im Straßenverkehr konsequent anzugehen. Uniformierte und zivile Einsatzkräfte waren im Innenstadtbereich unterwegs und führten umfangreiche Verkehrs- und Personenkontrollen durch. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren