Polizei Aachen

POL-AC: Bilanz zum landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag

Aachen (ots)

Die Polizei Aachen hat sich gestern (27.11.2025) mit verschiedenen Kontrollmaßnahmen am landesweiten Fahndungs- und Kontrolltag beteiligt. Ziel der Aktion war es, kriminelle Strukturen zu bekämpfen und die Hauptunfallursachen im Straßenverkehr konsequent anzugehen.

Uniformierte und zivile Einsatzkräfte waren im Innenstadtbereich unterwegs und führten umfangreiche Verkehrs- und Personenkontrollen durch. An Orten mit hohem Personenaufkommen verstärkten uniformierte Einsatzkräfte sichtbar die polizeiliche Präsenz, um Tatanreize zu verhindern und den Kontrolldruck auf potenzielle Tätergruppen zu erhöhen.

Am Kaiserplatz und in der Schumacherstraße wurden drei Personen kontrolliert, die zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Auch der Aachener Weihnachtsmarkt stand im Fokus des Kontrolltages. Sowohl uniformierte als auch zivile Einsatzkräften bestreiften diesen zu Fuß und kontrollierten und durchsuchten 19 Personen nach gefährlichen Gegenständen. Bei den kontrollierten Personen wurden keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden.

Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen überwachte im Bereich Adalbertsteinweg und Krefelder Straße den Straßenverkehr. Insgesamt mussten sieben Strafanzeigen wegen Eigentumsdelikten und Verkehrsstraftaten sowie drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen verschiedener Verkehrsstraftaten und -verstöße gefertigt werden.

Im Verlauf des Einsatzes konnte zudem ein Haftbefehl vollstreckt werden. Eine 35-jährige Frau aus Stolberg wurde festgenommen. Gegen sie lag ein Haftbefehl wegen gewerbsmäßigen Diebstahls aus Wohnungen zum Nachteil älterer Menschen vor. Bereits im Vorfeld hatten die Ermittlerinnen und Ermittler bei Durchsuchungsmaßnahmen Tatbeute im Wert von über 150.000 Euro sichergestellt.

Die Polizei Aachen wird auch künftig vergleichbare Kontrollaktionen durchführen und sich intensiv an landesweiten Kontrolltagen beteiligen. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell