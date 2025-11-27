PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Täter nach Tankstellenraub gesucht

Alsdorf (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall in einer Tankstelle Anfang November sucht die Polizei mit einem Foto nach dem unbekannten Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat am 01.11.25 (Samstag) gegen 20:30 Uhr ein unbekannter Mann die BFT-Tankstelle an der Aachener Straße in Mariadorf. Nachdem er eine Bierflasche auf den Kassentresen abstellte und dem Kassierer das entsprechende Münzgeld reichte, zog er eine schwarze Schusswaffe aus der Jackentasche. Damit bedrohte der Unbekannte den Mitarbeiter und forderte ihn auf, den Kasseninhalt auszuhändigen.

Der Mitarbeiter verweigerte die Herausgabe des Geldes, woraufhin der Täter die Bierflasche nahm und die Tankstelle ohne Beute verließ. Er konnte im Umfeld der Tankstelle nicht mehr angetroffen werden.

Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht Ergreifung des Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Aachen hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Mit einem Foto sucht die Polizei Aachen nun nach dem Unbekannten. Besonders auffällig sind die Tattoos auf seinen Händen. Das Foto ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/187550

Personen, die Angaben zur abgebildeten Person oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0241-9577 31501 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 zu melden). (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 08:58

    POL-AC: Autofahrer stirbt bei Alleinunfall in der Eifel

    Monschau (ots) - Bei einem schweren Unfall ist am späten Dienstagnachmittag (26.11.25) ein Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 44-Jährige in seinem Fahrzeug gegen 17 Uhr auf der Schleidener Straße von Höfen kommend in Richtung Monschau unterwegs. In einer Linkskurve kam das Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann befand sich ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:41

    POL-AC: Nach räuberischem Diebstahl: Polizei sucht Zeugen

    Aachen (ots) - Eine Seniorin ist am Samstagmittag (22.11.25) in der Johannstraße bestohlen und geschupst worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 85-Jährige gegen 12.30 Uhr mit ihrem Rollator vom Einkaufen nach Hause gekommen. Als sie in das Mehrfamilienhaus ging, folgte ihr die beiden Täter. Der Mann lenkte die Rentnerin durch ein Gespräch ab, während die Frau die Geldbörse ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 11:20

    POL-AC: Verkehrsunfall: Fußgängerin wird schwer verletzt

    Eschweiler (ots) - Am späten Montagnachmittag (24.11.2025) hat es einen Verkehrsunfall in der Stolberger Straße gegeben. Gegen 17:45 Uhr überquerte eine 24-jährige Fußgängerin aus Aachen die Luisenstraße aus Richtung Stolberger Straße in Richtung Pumpe. Gleichzeit bog eine 62-Jährige aus Eschweiler mit ihrem Auto von der Straße Pumpe nach links in die Luisenstraße ab. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren