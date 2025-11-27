Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Täter nach Tankstellenraub gesucht

Alsdorf (ots)

Nach einem versuchten Raubüberfall in einer Tankstelle Anfang November sucht die Polizei mit einem Foto nach dem unbekannten Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat am 01.11.25 (Samstag) gegen 20:30 Uhr ein unbekannter Mann die BFT-Tankstelle an der Aachener Straße in Mariadorf. Nachdem er eine Bierflasche auf den Kassentresen abstellte und dem Kassierer das entsprechende Münzgeld reichte, zog er eine schwarze Schusswaffe aus der Jackentasche. Damit bedrohte der Unbekannte den Mitarbeiter und forderte ihn auf, den Kasseninhalt auszuhändigen.

Der Mitarbeiter verweigerte die Herausgabe des Geldes, woraufhin der Täter die Bierflasche nahm und die Tankstelle ohne Beute verließ. Er konnte im Umfeld der Tankstelle nicht mehr angetroffen werden.

Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht Ergreifung des Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Aachen hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Mit einem Foto sucht die Polizei Aachen nun nach dem Unbekannten. Besonders auffällig sind die Tattoos auf seinen Händen. Das Foto ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/187550

Personen, die Angaben zur abgebildeten Person oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0241-9577 31501 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 zu melden). (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell