Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Innenstadt, Rothenfelder Straße 20.11.2025, 17:20 Uhr

Am Donnerstagnachmittag des 20.11.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer Fahrzeugführerin. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem polizeilichem Ermittlungsstand wollte eine Fahrzeugführerin ihren VW Golf auf der Rothenfelder Straße am 20.11.2025 gegen 17:20 Uhr rückwärts in eine Parklücke bugsieren. Ein weißer Transporter passierte die Situation rechtsseitig auf der Einbahnstraße und touchierte hierbei den VW Golf. Am Fahrzeug der Dame entstand Sachschaden, der Transporte entfernte sich unverzüglich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht tätigen können, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

