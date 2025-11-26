Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand einer Lagerhalle

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Neuhaus, Sandkrugstraße

25.11.2025, 19:15 Uhr

Zum Brand einer leerstehenden Lagerhalle kam es am Dienstagabend in der Sandkrugstraße im Wolfsburger Stadtteil Neuhaus. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Ein Zeuge meldete die die Rauchentwicklung über den Feuerwehrnotruf, woraufhin sich die Berufsfeuerwehr Wolfsburg sowie die freiwilligen Feuerwehren Neuhaus und Vorsfelde unverzüglich zum Brandort begaben und mit den Löscharbeiten begannen. Schlussendlich konnte das Feuer komplett gelöscht werden. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Brandermittler die Polizei gehen nach bisherigen Erkenntnissen von einer Brandstiftung aus. Die Schadenshöhe wird auf einen Schaden im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Die Sandkrugstraße war während der Löscharbeiten im Bereich von der Kreuzung Sandkrugstraße/Zollstraße bis kurz vor der Einmündung in Richtung Burgallee gesperrt.

Zeugen, die auffällige Personen in der Nähe des Brandortes bemerkt haben oder anderweitige Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell