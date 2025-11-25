PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Nach räuberischem Diebstahl: Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Eine Seniorin ist am Samstagmittag (22.11.25) in der Johannstraße bestohlen und geschupst worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 85-Jährige gegen 12.30 Uhr mit ihrem Rollator vom Einkaufen nach Hause gekommen. Als sie in das Mehrfamilienhaus ging, folgte ihr die beiden Täter. Der Mann lenkte die Rentnerin durch ein Gespräch ab, während die Frau die Geldbörse aus der Einkaufstasche der Seniorin stahl. Als die 85-Jährige das bemerkte, wurde sie weggestoßen und fiel gegen den Briefkasten. Der unbekannte Mann und die unbekannte Frau entfernten sich mit dem Portemonnaie. Die Rentnerin blieb unverletzt.

Die Tatverdächtigen werden als 1,60 bis 1,65 m groß beschrieben. Sie sollen mittleren Alters sein und waren unauffällig dunkel gekleidet. Die Frau hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, der Mann eine Halbglatze.

Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem tatverdächtigen Paar machen kann, wird gebeten, sich bei der zuständigen Kriminalpolizei zu melden: während der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

