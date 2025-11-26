PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Autofahrer stirbt bei Alleinunfall in der Eifel

Monschau (ots)

Bei einem schweren Unfall ist am späten Dienstagnachmittag (26.11.25) ein Mann ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 44-Jährige in seinem Fahrzeug gegen 17 Uhr auf der Schleidener Straße von Höfen kommend in Richtung Monschau unterwegs. In einer Linkskurve kam das Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann befand sich alleine in dem Fahrzeug. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der Monschauer noch am Unfallort.

Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Aachen vor Ort. Das Auto wurde beschlagnahmt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

