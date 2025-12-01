Polizei Aachen

POL-AC: Unbekannte sprengen Kiosk-Automaten

Herzogenrath (ots)

In der Nacht zu Montag (01.12.2025) haben Unbekannte einen Spielautomaten auf der Geilenkirchener Straße in Merkstein beschädigt.

In dem geöffneten Geschäftsraum befinden sich mehrere Snack-, Getränke- und Spielzeugautomaten. Gegen 03:30 Uhr meldete ein Anwohner eine laute Explosion und Qualm aus dem Geschäft. Im Inneren des Geschäftsraumes fanden die Polizeibeamten einen beschädigten und geleerten Spielautomaten vor. Der oder die Täter konnten im Umkreis des Tatortes nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob es Videoaufnahmen aus dem Objekt gibt. Ob und was die Täter gestohlen haben, wird aktuell ermittelt. (kg)

